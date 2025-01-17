Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu sabah Malazgirt Camiinde Yeni Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Malazgirt Camisinde Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün bizlere böyle güzel şekilde ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum. Biz her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yaparak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bizlere mahallelerimizin sorunları, talepler ve şikayetler farklı iletişim kanallarımızdan, muhtarlarımızdan bir şekilde ulaşıyor ancak bu buluşmalar vesilesiyle sizlerle de istişareler yapmak istiyoruz” dedi.

KONUŞMAYA DEĞİL, DİNLEMEYE GELDİK

Amacının konuşmak değil dinlemek olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Amacımız burada çok fazla konuşmak değil, sizleri dinlemek. Varsa bizlere iletmek istediğiniz sorunlar, problemler bunları çözebilmek adına aslında buradayız. Ne yaşıyorsak bunları her an bizlere bildirmenizi önemsiyoruz. Sizlerin yönlendirmesi ve bildirimde bulunması bizler için çok kıymetli. Başta muhtarlarımız, o mahalledeki duyarlı vatandaşlarımız tarafından bizlere gelen bildirimler bizim yol haritamızı belirlemede fayda sağlıyor. Bunları birinci ağızdan istişare etmek adına da bu buluşmalar bizlere bir fırsat sunuyor” ifadelerinde bulundu.