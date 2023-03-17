Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ ramazan ayı ve yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle bu hafta son kez gerçekleştirildi. Sezonun final buluşması Cerrah Merkez Camide yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ ramazan ayının gelmesi ve yaz sezonuna yaklaşmasıyla birlikte bu hafta Cerrah Merkez Camii'nde son kez gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu.

KIŞ DÖNEMİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cami kıraathanesinde cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi.

Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde vatandaşlarımızla sabah buluşmaları Bereket Sofrası adı altında buluşmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Ramazan ayı başlayacağı için bu yılın son bereket sofrasını gerçekleştiriyoruz. Yaz dönemlerinde bu buluşmalarımıza ara veriyoruz ve kış sezonuyla birlikte yeniden başlıyoruz. Pek çok mahallemizde, camimizde buluşmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızla hemhal olmak, namazlarımızı eda etmek gibi niyetlerimiz var. Buraya kadar gelmişken vatandaşlarımızı da dinleyerek tavsiyeleri, bizlere iletmek istediklerini dinlemiş oluyoruz” dedi.

AFETLERDEN DERSLER ÇIKARTMAMIZ GEREKİYOR

Yaşanan deprem ve sel felaketine de değinen Başkan Taban, “Ülkemiz büyük bir afet yaşadı. Ardından bölgede bir sel afeti yaşadık. Rabbim tekrarlarını yaşatmasın. Ancak bu afetlerden de dersler çıkartmamız gerekiyor. Gerek bina imar ederken bunların yönetmeliklerinin daha da güçlendirilmesi noktasında Bakanlıklarımızın çalışmaları var gerekse de yerel yönetimler olarak bizler de uygulayıcı ve denetleyiciler olarak aslında özel birtakım şartlar getirebilmek adına gayret ediyoruz. Burada amacımız işi zorlaştırmak değil ama yaptığımız bir yapının altında kalmak değil bu yapıların bizleri koruması adına yapıları yapmak lazım” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin de istişareler yapıldı.