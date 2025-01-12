Bursa'da İnegöl Belediyesi, öğrencilere sınav haftasında moral desteği sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak "Her vitamin bir net olsun" başlığıyla Nöbetçi Kitaphaneleri kullanan öğrencilere meyve ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın önemli projelerinden biri olarak hayata geçirilen Nöbetçi Kitaphaneler, hem modern tasarımları hem de sundukları rahat ortamla öğrencilerin ders çalışma süreçlerine büyük katkı sağlıyor.

Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu mekanlar, sadece birer çalışma alanı olmaktan çıkıp, aynı zamanda sosyal ve psikolojik destek merkezi haline geliyor. 5 farklı Nöbetçi Kitaphane de hafta sonu düzenlenen etkinlikte, sınava hazırlanan öğrencilere sağlıklı ve enerji verici meyve ikramları yapıldı. Elma ve mandalina gibi vitamin deposu meyveler, “Her vitamin bir net olsun” mesajıyla öğrencilere sunuldu. Bu anlamlı jest, hem öğrencilerin yüzünü güldürdü hem de çalışma motivasyonlarını artırdı.

NÖBETÇİ KİTAPHANELER ÖĞRENCİLERİN YENİ GÖZDESİ

İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphaneler, sundukları sessiz ve konforlu ortamla öğrencilerin sınav dönemlerindeki yükünü hafifletiyor. Öğrenciler, tıpkı evlerinde gibi hissettikleri bu ortamlarda ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyabiliyor, grup çalışmaları yapabiliyor ve bireysel projelerine odaklanabiliyor. Kitaphaneler, özellikle akşam saatlerinde yoğun bir öğrenci kitlesine hizmet veriyor.

BAŞKAN TABAN’DAN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise öğrencilerin hep yanlarında olduğunu vurgulayarak, “Eğitim bizim en büyük önceliğimiz. Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği vermeye hazırız. Nöbetçi Kitaphaneler, sadece birer çalışma alanı değil; aynı zamanda gençlerimizin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen önemli birer mekan. Sınav dönemlerinde moral desteği sağlayacak küçük dokunuşlar bile büyük fark yaratabilir. Öğrencilerimizin gülen yüzleri bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Sınav stresiyle mücadele eden gençlere sağlanan bu destek, onların başarısına giden yolda önemli bir katkı sunarken kitaphanelerde ders çalışan öğrenciler ise yapılan bu jestten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Alper Taban’a teşekkür ettiler.