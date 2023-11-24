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İnegöl Belediyesi ile Uluslararası Alija Düşünce Derneği organizasyonuyla Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz, “Bosna’dan Filistin’e İnsanlık Yeni Bir Dönüşümün Şafağında” söyleşisinde İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 50 gündür durmaksızın sürüyor. On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, on binlercesinin de yaralandığı Filistin’e karşı dünya sessizliğini korurken, Türkiye Cumhuriyet Devleti tüm imkanlarıyla mazlumlarının akan kan ve göz yaşının dinmesi için mücadele ediyor. Bir yandan diplomatik hamleler yapılırken bir yandan da halk nezdinde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Belediyesi de bu kapsamda Uluslararası Aliya Düşünce Derneği iş birliğinde “Uzat Elini Duyur Sesini” sloganıyla bir söyleşi programı düzenledi. Perşembe akşamı 20.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak aynı zamanda Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Bilim Kurulu Üyesi de olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz katıldı.

İlçe halkının da ilgi gösterdiği program, Uluslararası Alija Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar salondaki vatandaşlara yönelik bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra Filistin ve Kudüs’e yaptığı ziyaretlerle bölgeye hakim bir isim olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Gazeteci-Yazar Dr. Süleyman Gündüz, Filistin ve Kudüs ile ilgili anlatımlarda bulunmak üzere kürsüye çıktı. Müslümanlara yönelik zulmün farklı coğrafyalarda olsa da durmadan devam ettiğini aktaran Gündüz, “Bosna’dan Filistin’e İnsanlık Yeni Bir Dönüşümün Şafağında” isimli söyleşide bölgede yaşananları en ince ayrıntısına kadar vatandaşlarla paylaştı. Gündüz, program sırasında vatandaşların sorularını da yanıtladı.