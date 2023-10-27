Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Yenice Mahallesinde çarşı bölgesinin girişi sayılabilecek Çardak Caminin karşı kısmında bulunan ada üzerinde kamulaştırmalarla hayata geçirdiği ücretsiz otopark hizmete girdi.BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir yanında yaptığı dokunuşlarla trafiği rahatlatacak adımlar atan İnegöl Belediyesi, özellikle mahalle aralarında oluşturduğu 3 bin araçlık otoparklarla ara sokaklarda parklanma sorununa merhem oluyor.

Bu kapsamda şehir merkezi için de yapılan planlamalar doğrultusunda yeni yeni otopark alanları üretilmeye devam ediyor. Son olarak Yenice Mahallesinde Gazi Ahmet Türkyılmaz Sokak üzerinde mevcutta düzensiz parklanma alanı olarak kullanılan boş alan, İnegöl Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarıyla genişletilerek düzenli otoparka dönüştürüldü.

MERKEZE NEFES ALDIRACAK

Çarşı bölgesinin giriş kapısı hüviyetindeki 4 bin 500 metrekare alan üzerinde, aynı zamanda Bankalar Caddesinin de hemen bitişiğinde yer alan bölgede 150 araçlık otopark düzenlemesi tamamlanarak hizmete girdi. İnegöl’ün merkezine nefes aldıracak uygulama alanını bugün; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeler ile Yenice Mahalle Muhtarı Halil Peynirci ziyaret etti.

Otopark incelemesi sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de yaşananlara dikkat çekti. Taban, “Filistin’de bugün yine Cuma vesilesiyle orada bir kez daha çıkarılan zorluklar bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. İsrail’i lanetliyor ve Allah’a havale ediyorum. Şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

KAMULAŞTIRMALARLA ALAN GENİŞLETİLDİ

Çardak Otoparkının hizmete girdiğini duyurmak adına burada olduklarını ifade eden Başkan Taban, “Şehrimizin büyümesine paralel olarak otoparklarımızı büyütmeye ve çoğaltmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz alan Nuri Doğrul Caddemizin sıfır noktasında başlayıp kar kısma doğru uzayan bir alan. Burada çalışma arkadaşlarımızın uzun zamandır yaptıkları çalışmalarla bugün bu noktaya geldik. Yaklaşık 7-8 milyonluk kamulaştırmalar yapıldı. Yine diğer alanda yapılan kamulaştırmalar var ve burada 150 araçlık otoparkı hizmete açmış bulunuyoruz. Düzenli bir otopark oluşturmuş olduk burada” diye konuştu.