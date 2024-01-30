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Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği yarıyıl etkinliklerinde çocuklar sanat atölyesi ile hem eğleniyor, hem de geri dönüşüm baskı atölye çalışmaları ile dönüştürme bilincini ediniyor.BURSA (İGFA) - 19 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili ile birlikte çocuklar için bir dizi etkinlik düzenleyen İnegöl Belediyesi, tatil süresince çocukların eğleneceği, eğlenirken öğreneceği ve aynı zamanda kaliteli zaman geçirecekleri etkinlikleri sunmaya devam ediyor.

Çocuk sanat atölyesi etkinliklerinden Bubble Show gösterisine, Karagöz Hacivat gölge oyunundan Çocuk çömlek atölyesi gibi farklı programlar çocuk sanat atölyesi ile devam ediyor.

Tatil süresince çocuklara hem dinlenme fırsatı sunmak hem de eğlenceli ve faydalı bir tatil yaşatmak adına yapılan etkinlikler kapsamında 30 Ocak’ta başlayan “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinliği üç gün boyunca devam edecek. 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik İnegöl Kent Müzesinde gerçekleştirilensanat atölyesinde; el işi sanatları, kapı süsü yapımı, geri dönüşüm atölyesi ve baskı tasarım çalışmaları yapılıyor. Etkinlik; 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde 3 gün süreyle devam edecek. Her gün 2 ayrı seans şeklinde; 11.00-13.00 - 14.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ VURGUSU

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Sanat Atölyesi etkinliklerinde kullanılan ürünler geri dönüştürülerek yeni eserler kazandırılıyor. Geri dönüşüm bilinci vurgusunun yapıldığı etkinlikte çocuklar yeni ürün kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerde hem aileler hem de çocuklar keyifli anlar yaşamaya devam ediyor.