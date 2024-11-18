İnegöl Belediyesi, dijital değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği uygulamalarla özellikle vergi dönemlerinde vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağlıyor. 2024 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı sonuna kadar devam ederken, pek çok vatandaş bu kolaylıktan faydalanıyor.BURSA (İGFA) - Yerel yönetimlerin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresi 02 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. 2024 yılı vergi ödemelerine dair mükelleflerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istenirken, İnegöl Belediyesi de bu noktada vatandaşlara sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijital değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği uygulamalar, vergi ödemeleri noktasında da vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Mükelleflerin Belediyeye gelmeden ve mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide işlemlerini yapabildiği dijital altyapılar, ilçe halkı tarafından da yoğun şekilde tercih ediliyor. E-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahip İnegöl Belediyesi’ne vergi ödemeleri bu kanal üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca yine www.inegol.bel.tr üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak da vergi ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile birlikte Cerrah, Yenice ve Tahtaköprü Mahallelerinde bulunan ek hizmet binalarında da tahsilat bölümlerinden vergi ödemeleri yapılmaya devam ediyor.

ÖDEMELERİ SON GÜNE BIRAKMAYIN

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı ifade edildi. Vatandaşlara da vergi ödemelerinde yoğunluğa sebebiyet vermeme adına sona günlere bırakmadan ödenmesi çağrısında bulunuldu.