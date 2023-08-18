Bursa İnegöl Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirerek hayata geçirdiği ilk Akıllı Durağı hizmete aldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, akıllı şehir hedefi doğrultusunda bu alanda yenilikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Her biri şehrin dijital altyapısının bir parçası olan uygulamalar kapsamında son olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünün kendi bünyesinde hayata geçirdiği Akıllı Durak hizmete girdi.

İlk akıllı durak Adnan Menderes Bulvarı girişinde Saat Kulesi karşısında hizmete alındı.

7/24 interaktif belediyecilik hizmetlerinden biri olarak ifade edilen Akıllı Durak uygulaması ile vatandaşlara sunulan hizmetler; tarih ve saat bilgisi, sıcaklık bilgisi, duraktan geçen otobüs bilgileri, ücretsiz wifi hizmeti, ahizeyi kaldır 2 saniye içerisinde Çözüm Merkezi ile sesi ve görüntülü görüş özelliği, 7/24 güvenlik kamera kaydı, canlı yayın ile İnegöl’ü seyret özelliği, mobil cihaz şarj ünitesi ve dijital içerik (etkinlik, duyuru vb.) sunum ekranı olarak sıralandı.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, ilk akıllı durak uygulamasının tamamlanması sonrası incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Şehrimizde hayata geçirdiğimiz ilk Akıllı Durak uygulamasıyla ilgili yerinde inceleme yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktada Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün kendi bünyesinde geliştirdiği Akıllı Durak uygulamasıyla birden fazla fonksiyonu vatandaşlarımız kullanabiliyor durumda. Akıllı Durakta ne gibi fonksiyonlar var; tarih ve saat bilgisi, hava sıcaklığı, bulunduğu durakta gelecek otobüslerin bilgisini anlık olarak görüyor olacaklar. Aynı zamanda ücretsiz wifi ve tanıtım ekranında duyurularımız, faaliyetlerimiz yer alacak. Kurulan telefon sistemiyle de vatandaşlarımız ahizeyi kaldırdıkları gibi Çözüm Merkezimizdeki operatörlerden cevap alabilecekler. Şehir kameraları uygulamasıyla vatandaşlarımız bu alanda da görüntü alabiliyor olacaklar. Beklerken telefonlarını şarj edebilecekleri de bir alan bulunuyor Akıllı Durakta” dedi.

ANA HEDEF AKILLI ŞEHİR KURGUSUNA HAZIRLIK

Akıllı durak uygulamasının sembolik bir çalışma olduğuna değinen Alper Taban, “Aslında burada ana hedef Akıllı Şehir kurgusuna hazırlık yapabilmek. Bu manada bizler de şehrimizin dijital altyapısından üstyapı ekipmanlarına kadar hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmada emeği olan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.