İnegöl’de ilk kez 2021 yılında İnegöl Belediyesi teşvikleriyle 3 önder çiftçi tarafından ekimi yapılan şifalı bitki Ekinezya, hasat için gün sayıyor. Tekke Mahallesindeki ekinezya bahçeleri, görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor. Üreticiler hasat döneminde bu yıl 20 ton dolayı yaş ürün hedefliyor.BURSA (İGFA) - Çiftçilere kazanç sağlamak amacıyla yeni bitkilerin üretilmesine destek sağlayan İnegöl Belediyesi, yapılan araştırmalar sonrası 2021 yılında her derde şifa Ekinezya bitkisini keşfetmişti. Tekkeköy Mahallesi bölgesinde gönüllü 3 önder çiftçiye yapılan 30 bin fide desteği ile 7 dönümlük alanda ekimi yapılan Ekinezya bitkisi, ilk 2 yılda üreticinin yüzünü güldürdü.

Ekinezyada bu yıl üçüncü hasat heyecanı yaşanıyor.

İnegöl Belediyesi teşvikleriyle Tekkeköy Mahallesi’nde ekimi yapılan Ekinezya bitkisi, tıbbi faydaları ile öne çıkıyor.

Çiçekleri, yaprakları ve kökünün sıcak suda demlenmesiyle içime hazır hale gelen bitki oldukça faydalı. Doğal bir antioksidan olan ekinezya çayı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Ekinezya bitkisi ayrıca; klinik araştırmalara göre soğuk algınlığına yakalanma oranını ciddi anlamda azalttığı ifade edilen bir bitki. İltihap söktürme özelliği, solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi edici özelliği bulunmakta. Apseye ve bronşite karşı etkili olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda astım hastalığına da sentetik bir ilaç görevi olarak kanıtlanmış.

EKİNEZYA TARLALARI GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Ekinezyada üreticiler bu yıl 3’üncü hasadı yapmak için gün sayarken, bir yandan da renkli çiçekleriyle eşsiz bir görüntü sunan ekinezya bahçeleri görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Geride kalan 2 yılda üreticinin yüzünü güldüren Ekinezya, bu yıl toplamda 8 dekar alanda ekildi. Üreticilerin hasat döneminde bu yıl 20 ton dolayında yaş ürün hedeflediği belirtildi.