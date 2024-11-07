Bursa'da Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “En Büyük Haber” yetişkin tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kış sezonu kültür sanat sezonunu geçtiğimiz hafta düzenlenen “Kurtuluşun Kadınları” tiyatro gösterisiyle açmıştı.

Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Çarşamba akşamı İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu geçtiğimiz yıl sahneye taşınan oyunları “En Büyük Haber” ile sezonun ilk gösterimine çıktı.

Her geçen gün kendini geliştiren ve büyüyen İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ahmet Mercan’ın yazdığı “En Büyük Haber” isimli oyunu Volkan Derman’ın yönetmenliğiyle sahneledi.

Tek perdelik komedi oyununu Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da vatandaşlarla birlikte izledi. Bu oyun aynı zamanda 2011 yılında kurulan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun bugüne kadar sahnelediği 15’inci oyun olma özelliğini taşırken, sezonun ilk gösteriminde ilçe halkı da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezindeki gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

İzleyicinin pür dikkat izlediği, kimi zaman gülüp kimi zaman düşündüğü oyun beğeni topladı.