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Bursa'da İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan 25 engelli öğrenci, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında mutfak maharetlerini sergiledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Merkezde eğitim alan öğrenciler, hazırlanan özel mutfakta kurabiye yaparak bu alandaki maharetlerini sergilediler.

Bugün Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan mutfakta gerçekleşen etkinlikte, 25 öğrenci Gastro İnegöl’ün şeflerinin de katılımıyla kendi kurabiyelerini yaptılar. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı “Engelsiz Şefler Mutfakta” etkinliği renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Taban öğrencilerin sergiledikleri performansı alkışlarıyla destekledi.

ENGELSİZ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HAYATA HAZIRLIYOR

Engelli öğrenciler ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü de kutlayan Başkan Alper Taban, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1992 yılında ilan edildiğini hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak bizler de Tohum Toprağa, Engelli Topluma Emanettir sözünden yola çıkarak, başta Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimiz olmak üzere tüm birimlerimizle engelli vatandaşlarımız için çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bunlardan kısaca söz etmek gerekirse; Akıllı Baston Projesi, 3 ayrı noktada Engelli Akülü Araç Şarj İstasyonları, Engelsiz Tamir Atölyesi, Engelsiz Nöbetçi Kitaphane, Engelsiz Ulaşım ve Engelsiz Sanal Gerçeklik gibi çalışmalarımız oldu. Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimizde de 40 dolayında öğrencimiz hizmet alıyor. Burada amacımız; engelli ailelerinin kendilerine zaman ayırabilmesini sağlamak ve engelli bireylerin gelişimine katkı sunmak. Öğrencilere hem psikolojik destek sağlanıyor hem de hayata hazırlanmaları ve topluma karışıp entegre olabilmelerine yardımcı oluyoruz. Burada eğitim çağına gelmiş ve yeterliliği bulunan öğrencilerimizin durumuna göre; Okuma yazma eğitimi, Engelli KPSS hazırlık kursu, Kilo problemi olan öğrencilerimiz için spor aktiviteleri ve El becerileri eğitimleri veriliyor. 5 öğrencimiz bu eğitimler sayesinde iş hayatına kazandırıldı. Engelli KPSS kursumuzda katılıp sınava giren bir öğrencimiz, aldığı puanla kurumumuzda Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapmaya başladı. 4 öğrencimiz ise özel sektörde çalışmaya başladı” diye konuştu.