Bursa İnegöl Belediyesi ile AHİD iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu kapsamında İnegöllülerle buluşan Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı, “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli” konulu seminerde anlatımlarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimleri devam ediyor. Her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyon kapsamında bu yıl 8 hafta boyunca farklı konu ve konuklarla; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerleri gerçekleştiriliyor.

Aile Okulunun 6’ncı haftasında, Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı, cuma akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli” konulu seminerde İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ve vatandaşların katıldığı seminerde anlatımlarda bulunan Balcı, aile kurumunun gelecek nesillerin yetiştirilmesi noktasındaki önemine de dikkat çekti. Ailelerin çocuklarını fetih nesli şuuruyla yetiştirmesi gerektiğine vurgu yapılan seminerde, ilk eğitimin yine ailede verildiği de vurgulandı. Seminer sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Hasan Basri Balcı’ya gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.