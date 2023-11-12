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İnegöl Belediyesi, İsrail'in Filistin'de bir ayı aşkındır sürdürdüğü saldırılar karşısında hayatını kaybeden müslüman kardeşlerimiz için Filistin'e dua gecesi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 Kasım Cumartesi akşamı yatsı namazına müteakiben OSB camisinde yapılan Filistin’e dua gecesinde Prof. Dr. Mehmet Emin Ay “Kudüs’ün İslam Dünyası İçin Önemi” konulu anlatımlarında bulundu.

Ayasofya Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer ise Kuran-ı Kerim tilavetleri ve duaları, Mevlidhan ve Kasidehan Mustafa Kaya da kasideleri ve mevlidi şerifi ile Filistin’e Dua Gecesinde Müslüman kardeşlerimizin sesi oldu.

Filistin’e dua gecesi sonrası açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Masum insanların akan kan ve gözyaşına sessiz kalmamak adına Filistin’e Dua Gecesinde bir araya geldik. Kıymetli hocalarımızın anlatımı ve dualarıyla kardeşlerimize dilimizle ve kalbimizle buğuz etmek, ve dualarımızla kardeşlerimize destek olmak istedik. Filistin’de yaşananlar adeta bir soykırım. Dünya sessiz kalsa da Türkiye sessiz kalmaz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemiz her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanındadır. Bu gece ellerimizi semaya Filistin başta olmak üzere tüm Müslüman coğrafyamızdaki kardeşlerimiz için açtık. Allah zalime fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Tüm Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

İnegöllü vatandaşların katılım gösterdiği dua gecesi sonunda İnegöl Belediyesi helva ikramında bulundu