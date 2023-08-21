Bursa İnegöl Belediyesi'nin Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde düzenlediği Geleneksel Tiyatro Günleri 5 kırsal mahallede çocuklarla buluştu. Meddah, Orta Oyunu ve Karagöz gösterileri ile İnegöllü minikler keyifli anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da şehrin kültür sanat hayatına yön verecek etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde Geleneksel Tiyatro Günleri kapsamında 5 gece süren bir turne gerçekleştirdi. Kırsal mahallelerde yaz akşamları; Meddah, Orta Oyunu ve Karagöz gösterileri ile süslendi.

16 Ağustos Çarşamba akşamı Kulaca Mahallesinde gerçekleştirilen gösteriyle başlayan Geleneksel Tiyatro Günleri, ardından sırasıyla; Çeltikçi, Ortaköy ve Deydinler Mahallelerinde devam etti.

Geleneksel Tiyatro Günlerinin finali ise Pazar akşamı Küçükyenice Mahallesi'nde yapıldı.

Her akşam farklı bir mahallede özellikle çocukların ilgiyle takip ettiği gösterilerde; meddah, orta oyunu ve Karagöz ile ilçe halkı keyifli anlar yaşadı. Kahkahalarla izlenen gösteriler, minik izleyicilerden tam not aldı.