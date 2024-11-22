Bursa'nın İnegöl ilçesinde “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen buluşmalar kapsamında Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, ortak aklın önemine vurgu yaparak öğrencileri şehir yönetimine katılmaya davet etti.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın bu haftaki durağı ise Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi oldu.

GELECEĞİN VALİLERİ, KAYMAKAMLARI, AVUKATLARI, İKTİSATÇILARI BU OKULDAN YETİŞECEK

Okulun çok amaçlı salonunda; okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Alper Taban, okulun düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına da katıldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada ise Okul Müdürü Siyasettin Alp kısa bir açılış konuşması yaparak okulun hedeflerinden söz etti. Alp, “Okulumuz 2014 yılından bu yana İnegöl’de eğitim vermekte. Türkiye’de toplam 96 tane sosyal bilimler lisesi var. Bizim hedefimiz ilk 15 arasında yer almak. Bu biraz iddialı ancak hep birlikte bunu yapacağız. Geçen yıl bunu ispatladık. Boğaziçi Üniversitesine bir öğrenci gönderdik. Türkiye 240’ıncısı oldu öğrencimiz. Ben eminim ki bu sene de ilk 1000 içerisinde yer alacak öğrenciler şu anda aramızda. Geleceğin İktisatçıları, Kaymakamları, Avukatları, Valileri çıkacaktır aramızdan” dedi.

“AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERMEK”

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban mikrofonu alarak öğrencilere hitap etti. İnegöl’ün önemine dikkat çeken Başkan Taban, şehir yönetiminde ortak akıl ve özellikle gençlerin beklentilerinin, hayallerinin, fikir ve önerilerinin kendileri için değerli olduğunu ifade etti. Taban, öğrencileri sadece bu platformda değil rutin zamanlarda da şehir yönetimine dahil olmaya davet etti. 153 Çözüm Merkezi başta olmak üzere belediyenin tüm iletişim kanallarının açık olduğuna vurgu yaparak “Bugün burada olmamızın ana sebebi aslında sizleri dinelmek. Sizlerin bizden talepleri, beklentisi nedir bunu bilmek istiyoruz. Geçen dönem de farklı forman ve organizasyonlarla bunları aslında yaptık. Bu buluşmalar neticesinde tavsiyeler gelmişti. Kütüphanelerle ilgili talepler üzerine Nöbetçi Kitaphane projemiz ortaya çıktı. Bugün 5 tane kitaphanemiz var. Yeni dönemde de bu merkezlerin sayısını arttırarak mahallelerimize yaymaya çalışacağız. Daha butik ama öğrencilerimizin kendi muhitinde yürüyerek ulaşabildiği merkezler hayal ediyoruz” dedi.

SİZLERE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ

Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesinin önemine de vurgu yapan Taban, “Önemli bir okuldasınız. Sizler çok kıymetlisiniz. Müdürümüz okul hedeflerinden bahsetti. Herkesin bireysel hedeflerinin yanında okul olarak bu şekilde hedeflerinizin olması çok değerli. Bu bir sinerji oluştuğunu gösteriyor. Pek çok başarılar elde edilecektir hiç şüphemiz yok. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.

“HAYATA HAZIRLANMAMIZDA ÖĞRETMENLERİMİZİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR”

Başkan Alper Taban, Pazar günü 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu da hatırlatarak “Bu vesileyle ben aramızdaki çok değerli öğretmenlerimizin gününü şimdiden tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Hepimiz onların tedrisatından geçtik. Hayata hazırlanmamızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği var” şeklinde konuştu.