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Konseri izleyenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda sahneye çıkarak, performanslarından ötürü koroyu tebrik etti. Dülger daha sonra koro adına Şef Rıdvan Sayın’a gecenin anısına hediye takdimi yaptı.

Solo ve koro eserlerle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, performansıyla İnegöllülerden tam not aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Ege yöresi esintileri konserinde performanslarıyla tam not alırken, kulakların da pasını sildi. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosunu sanatseverlerle buluşturdu.

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