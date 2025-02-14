Genç Bakış programları kapsamında İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Sizlerin de çok güzel hedefleri, hayalleri var. Ben özellikle gençlerimizin çok büyük hayaller kurmasını istiyorum. Başımıza icatlar çıkarmanızı istiyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun çok amaçlı salonunda yapılan buluşma öncesi öğrencilere yönelik hem bir anket yapıldı hem de karşılıklı soru cevap gerçekleştirildi.

ÇOK BÜYÜK HAYALLER KURUN

Öğrenciler ve okul öğretmenleriyle idarecilerin katıldığı buluşmada Belediye Başkanı Alper Taban programın amacından söz etti. Gençlerin çok büyük hayaller kurmasını istediklerini ifade eden Taban, “Genç Bakış adı altında programlar icra ediyoruz. Burada biraz daha yaptığımız hizmet ve çalışmalardan ziyade, sizleri dinlemeye geldik. Birlikte neler yapabileceğimizi konuşmaya geldiğimiz bir program bu. Tabi sadece öğrencilerimiz de değil, öğretmen ve idarecilerimizin de bizlere vereceği tavsiyelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Şehri birlikte ve beraber yönetmekten bahsediyorum. Sizlerin de çok güzel hedefleri, hayalleri var. Ben özellikle gençlerimizin çok büyük hayaller kurmasını istiyorum. Başımıza icatlar çıkarmanızı istiyorum. Bu anlamda bizlere ufuk açacak proje ve fikirler getirmenizi istiyorum. Bugün de bunun için buradayım” dedi.

ÖNEMLİ OLAN BEKLENTİYİ KARŞILAMAK

İnegöl’ün hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir olduğuna da değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl kabuğuna sığmayan, hızla büyüyen bir şehir. Bu yıl da nüfusumuz yine 3.048 kişi arttı ve 302 bin 250 kişi oldu. Her yıl 3, 4, 5 bin gibi nüfus artışı oluyor. Büyüyoruz ama sorunlarımızla beraber büyüyoruz. Bunu da görüyoruz. Arka planda bu sorunları nasıl aşarız noktasında gayretle çalışıyoruz. Bu noktada sizin kanaatleriniz bizim için değerli. Biz şehirle uğraşırken insanı unutmayalım, öğrencilerimizi, gençlerimizi, yetişkinleri unutmayalım istiyoruz. Bu şehirde yaşayan bireylerin bizden beklentileri nelerdir? Ben Belediye Başkanı olarak bir şeyler düşünebilirim. Ekiplerime sorarım ne yapalım arkadaşlar? Ama önemli olan beklentiyi karşılamak.”

EN İYİLERİ BİZİM ŞEHRİMİZDEN ÇIKSIN

“Benim sizlerle ilgili çok büyük hayallerim var. Benim şehrimden çıkan öğrenciler inşallah ülkemizin yönetiminde söz sahibi olsunlar, dünyanın yönetiminde söz sahibi olsunlar, iş dünyasında yeni yeni işletmeler kurup markaları bizim gençlerimiz, öğrencilerimiz çıkarsın. Dolayısıyla biz de bu noktada bizim ödevlerimiz ne olabilir? İnegöl Belediyesi belirli kaynaklar kullanıyor, bu kaynakları kullanırken de doğru kullanmak istiyoruz. Fikirler üretin, projeler üretin. Sizler için ne yapabiliriz onu konuşalım.”