Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerine yönelik sıkı bir denetim atağı başlattı. Sahaya inen Zabıta Müdürlüğü; ekmek fırınları, unlu mamuller, pide salonları ve ızgara salonlarını mercek altına aldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi, ilçe halkının daha kaliteli hizmet alabilmesi ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Tüm işletmelere yönelik yapılan denetimler kapsamında son olarak; ekmek fırınları, unlu mamuller, pide salonları ve ızgara salonları mercek altına alındı. Toplamda 203 işyeri denetlenirken, 10 işletmeye farklı nedenlerle cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm ekmek fırınları, unlu mamuller, pide salonları ve ızgara salonlarını incelemek üzere kapsamlı bir denetim atağı başlatıldığı kaydedilirken, yapılan denetimlerde özellikle gıda ürünlerinde eksik gramaj, fahiş fiyat, etiket, ruhsat, hijyen, genel tertip ve düzen, işgal, işyeri önü çevre kirliliği gibi hususlarda kontroller yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 10 adet işletmeye; ruhsat, eksik gramaj, etiketsiz ürün satışı, kasa-etiket uyuşmazlığı ve genel temizlik gibi hususlarda cezai işlem uygulandığı bildirildi.