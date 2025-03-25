Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 80. Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Gülfidan Alptekin'e Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sürpriz doğum günü ziyareti yaptı.BURSA (İGFA) - Sınıf öğretmeni Gülfidan Alptekin'in doğum günü dolayısıyla elinde çiçekle sınıfa sürpriz şekilde giren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i gören öğretmen ve öğrenciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bakan Tekin'in çiçekli sürprizi ve doğum günü hediyesi olarak kalem takdim etmesi üzerine Gülfidan Öğretmen, duygularını "Hayatımın en güzel doğum günü sürprizi oldu diyebilirim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Her detayı düşünmüşsünüz, çok teşekkür ederim." sözleriyle ifade etti.

https://twitter.com/Yusuf__Tekin/status/1904491988738556171

Mutlu anlarına tanıklık eden Bakan Tekin, sınıflara da konuk oldu. Öğretmenlerle bir araya gelerek eğitime dair istişarelerde bulunan Bakan Tekin, meslektaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere de başarılar diledi.