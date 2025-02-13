Bursa'da İnegöl Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Hastalık Hastası' tiyatro gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Hastalık Hastası” isimli tiyatro gösterisiyle yeniden izleyici ile buluştu. İnegöl Belediyesi’nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro gösterisine ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere’in son eseri olan oyun, Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl sahnesinde hayat buldu.

3 ASIRLIK GÖSTERİ KAHKAHALARLA İZLENDİ

1673 yılında kaleme alınmış ve ilk kez aynı yıl sahnelenmiş olan oyun 351 yıldan beri birçok topluluk tarafından sergilenirken, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde oyunu başarıyla sanatseverlere sundu.

Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen vatandaşlar salonu doldurdu.

Beğeniyle izlenen Moliere’in vefatından önce yazdığı ve başrolünü bizzat oynadığı son eseri Hastalık Hastası oyununda saf bir adam olan Argan’ın onu gelir kapısı olarak gören şarlatan doktorunun yalanlarına kanarak kendini ölümcül bir hasta zannetmesini konu alınıyor. Gerçekte de Moliere’in sağlığının çok kötü olduğu bir durumdayken yazdığı oyun en parlak komedilerinden biri olma özelliğini taşımakla birlikte, sanatının zirvesine ulaşmak için tüm dehasını ortaya koyan bir tiyatro devinin ürettiği son klasiktir.