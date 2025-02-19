İl genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle 27 Ocak tarihinde tedbir amaçlı kapatıldığı duyurulan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, 3 haftalık aranın ardından 20 Şubat Perşembe günü itibariyle yeniden açılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından 27 Ocak tarihinde yapılan açıklamada il genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak bir süre kapalı kalacağı duyurulan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı 3 haftalık aranın ardından yeniden açılıyor.

30 Ocak, 6 ve 13 Şubat tarihlerinde hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvancılık sektöründe oluşabilecek zararların önüne geçmek amacıyla kurulmayan hayvan pazarı, 20 Şubat Perşembe günü açık olacak.

Bursa İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan tedbirin fayda sağladığı ve pazarın açılmasında bir engel kalmadığı ifade edildi.