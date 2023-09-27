Bursa'da İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili gecesinde OSB Camisinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenledi. Yatsı namazı öncesi okunan Kuran-ı Kerim ve edilen dualar sonrası, namaz çıkışında da helva ikramları yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl halkı, Mevlid Kandili gecesinde İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programla bu özel geceyi huşu içerisinde geçirdi.

Salı gecesi idrak edilen Mevlid Kandilinde, OSB Camisinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Vatandaşların adeta akın ettiği camide, yatsı namazı öncesi 2009 Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması 1’incisi, Üsküdar Çinili Cami İmam Hatibi Dursun Şahin Kuran-ı Kerim tilavetleri ile gönülleri mest etti.

HELVA GELENEĞİ SÜRDÜ

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandilinde, İnegöl Belediyesi’nin kandil geleneği de devam etti. Uzun yıllardır her kandilde gerçekleştirilen ve artık şehrin vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, yine OSB camisinde yatsı namazı sonrası gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte OSB Camisindeydi. Burada ilçe halkının kandilini kutlayan Başkan Taban, mevlit ve helva ikramlarına katıldı.