Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından kurum içi eğitimler kapsamında personele yönelik “Uygulamalı Excel” eğitimi düzenlendi. Farklı müdürlüklerden personellerin katıldığı eğitimlerin tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) -Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak hizmetleri üretirken bir yandan da personelin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, zaman zaman kurum içi eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “Uygulamalı Excel” eğitimi düzenlendi.

Farklı birimlerden 20 personelin katıldığı eğitim 3 gün sürdü.

Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personeller için bugün 10.00’da İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda sertifika töreni düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Sertifika takdimi öncesi kürsüden personele yönelik bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, “İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün birtakım eğitimleri ya da birtakım sizlerden gelen talepler üzerine oluşturduğu programlar olabiliyor. Ben bunların artarak devam etmesini arzu ediyorum. Burada da benzer bir programda farklı farklı müdürlüklerden arkadaşlarımız var. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.