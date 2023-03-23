Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin ramazan programları kapsamında ilk teravih namazını Ayasofya Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu Kasımefendi Camisinde kıldırdı.BURSA (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk teravih namazı kılındı.

İnegöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayına özel teravih programları ile ilçe halkını buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı.

İlk teravih gecesinde de Ayasofya Camii İmam Hatibi, aynı zamanda 3 Türkiye birinciliği bulunan ve 2009 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında Güzel Okuma dalında Dünya Birinciliğini elde eden Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu İnegöl halkıyla buluştu.

Tüm camilerde olduğu gibi Kasım Efendi Camisinde gerçekleştirilen teravih programına da ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Ramazan-ı Şerif’in ilk teravihinde, tüm camiler doldu taştı. Kasımefendi Camisinde teravih öncesi Kuran-ı Kerim tilavetiyle gönülleri mest eden Hafız Bünyamin Topçuoğlu, daha sonra teravih namazını da kıldırdı.

Belediye Başkanı Alper Taban namaz sonrası cami cemaatiyle bir araya gelirken, namaz çıkışı vatandaşlara helva ikramları da yapıldı.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi ramazan ayı boyunca 8 ayrı gecede teravih programı tertip edecek.

Teravih programları kapsamında; 27 Mart Pazartesi akşamı Hafız Osman Bostancı Erenler Camisinde, 31 Mart Cuma akşamı Hafız Ferruh Muştuer Toki Hz. Ali Camisinde, 3 Nisan Pazartesi akşamı Hafız Alpcan Çelik Mevlana Camisinde, 7 Nisan Cuma akşamı Hafız Ali Derman Akşemseddin Camisinde, 10 Nisan Pazartesi günü Hafız Ahmet Yüksel Emir Sultan Camisinde, 14 Nisan Cuma günü Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisinde, 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluşacak.