Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Orçam Furniture firmasının farklı alanlarda toplam 20 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Orçam Mobilya üretim tesisinde çalışmak üzere 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

ORÇAM FURNİTURE 20 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Orçam Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Orçam Mobilya firması üretim tesisinde; Kenar bantlama makinesi operatörü ile bay-bayan ambalaj ve montajcı alanlarında çalışacak vasıflı-vasıfsız toplam 20 personel alımı yapacağını duyurdu. Çalışma saatleri 08.30-18.30 olarak belirtilen iş yerinde hafta sonu tatil olduğu ifade edilirken, başvuruların ise 2 Ağustos Çarşamba günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacağı belirtildi. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.