Bursa İnegöl’de 13 Temmuz günü kapılarını açan 38.Kültür Sanat Festivali’nin ikinci gününde 10 farklı ülkeden gelen dans ekipleri ve hemşehri dernekleriyle İnegöl sokakları kültürle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. 20 Temmuz’a kadar sürecek festival kapsamında farklı kültürlerin dansları ve yöresel değerleri, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

DÜNYANIN KÜLTÜRÜ İNEGÖL SOKAKLARINDA

Festivalin ikinci günü, 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin gösterileriyle başladı. İnegöl AVM, çarşı içi Uzun Sokak ve Yeni Belediye Meydanı’nda sahne alan ekipler, ülkelerine özgü danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Festival coşkusu gün boyu sokaklara taşındı.

YEREL EKİPLERDEN GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Akşam saatlerinde festivalin merkezi Kültür Park’taki Amfi Tiyatro’ya taşındı. İnegöl’de faaliyet gösteren 12 farklı hemşehri derneğinin halk dansları ekipleri sahne alarak yörelerine ait oyunları sergiledi. Farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı İnegöl’ü simgeleyen bu gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticilileri ile binlerce İnegöllü vatandaşlar katıldı. Program sonunda dernek temsilcilerine katkılarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

BAŞKAN TABAN’DAN DERNEK ÇADIRLARINA ZİYARET

Gösterilerin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Kültür Park içerisinde kurulan kültür çadırlarını ziyaret etti. Başkan Taban 23 hemşehri derneğine ait çadırlar ile esnaf odaları ve kamu kurumları iş birliğinde açılan stantları tek tek gezerek katılımcılarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alper Taban, samimi diyaloglarıyla alandaki coşkuya ortak oldu.

“BU FESTİVAL SADECE EĞLENCE DEĞİL, KARDEŞLİĞİN ADRESİDİR”

Gece boyunca yapılan ziyaretlerde kardeşlik temasını vurgulayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını belirtti. Başkan Alper Taban, “Bu festivali birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kültürel zenginliğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenliyoruz. İnegöl’ün her rengini bir araya getiren bu güzel atmosfer, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü göstergesidir. Katkı sağlayan tüm derneklerimize ve ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.