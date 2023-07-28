Bursa'da İnegöl Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma namazı sonrası belediye binası önündeki alanda vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikramında bulundu. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi her yıl Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği aşure ikramını bu yıl da devam ettirdi.

Belediye binası önünde kurulan stantlarda aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı. Aşure dağıtım programına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, protokol ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri kazan başına geçerek aşure ikramında bulundular.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bir ve beraber oldukları bu ikramların güzel günler olduğunu belirterek, "İkram edilen bu aşurelerin bereketli olmasını diliyorum. Muharrem ayı içerisinde de hepimizin yüreğini burkan Kerbela hadisesi yaşanmıştı. Bu vesileyle Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2.000 kişilik aşure ikramı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şifa olmasını diliyorum" dedi.

Belediyenin aşure günü etkinliğine İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.