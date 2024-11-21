Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem şehir içerisinde, hem sanayi bölgesinde çevre kirliliğine sebebiyet verenlere göz açtırmıyor. Yıl başından bu yana en az 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 2 milyon 372 bin TL ceza yazıldığı açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel belediyenin çevre kirliliğine karşı hassas yaklaşımı sürüyor.

Aralıksız şekilde yapılan denetimlerde uygulanan cezalar ve alınan tedbirlerle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, kirliliğe sebebiyet verenler de ağır yükümlülüklerle karşılaşıyor.

HEM TEMİZLİK YAPTIRILIYOR HEM CEZA YAZILIYOR

Hem sanayi bölgesinde, hem şehir merkezinde zamansız çöplerden gelişigüzel atılmış evsel ve sanayi atıklarına her çöp Zabıta Müdürlüğünün merceğine girerken, ekipler atıkları detaylı şekilde inceleyip çevre kameraların da yardımıyla kirliliğe sebebiyet verenleri tek tek tespit ediyor.

Yapılan tespit sonrası gerekli cezai müeyyideler uygulanıyor.

Çevre kirliliği ve hava kirliliği konusunda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ceza miktarı 2 bin 52 TL olarak uygulanıyor. Ayrıca çevre temizlik birimine de bildirim sağlanarak bölgenin temizlik maliyetleri kirletenlere ceza olarak dönüyor. Çevre temizliği de yine çevreyi kirletenler tarafından yapılıyor.

2 MİLYON 372 BİN TL CEZA UYGULANDI

İnegöl Belediyesi 5326 sayılı kabahatler kanununun ve belediye emir yasaklar yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği uyguladığı cezai işlemlerin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne de gerekli bildirimleri yapıyor.

Bu kapsamda yıl başından bu yana en az 2052 TL cezai işlem olmak üzere toplamda 2 milyon 372 bin TL cezai işlem uygulandı.