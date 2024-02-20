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Sanayi kenti İnegöl’ün bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla tarımda da marka bir şehir olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban, kalkınmanın yerelden ve kırsaldan başladığını belirterek, İnegöl'de de bugüne kadar kırsal mahallelerimize ve tarıma verdiğimiz değeri sürdürmeye bundan sonra da devam edeceklerinin sözünü verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Karagölet ve Çavuşköy Mahallelerine misafir oldu. AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle yapılan ziyarette mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Taban, bölgenin ihtiyaçları ve yapılacak çalışmalar üzerine sohbet edip bugüne kadar yapılanları ve yeni döneme dair planlamaları paylaştı.

AK Parti belediyeciliğinin ana misyonunun eser ve hizmet belediyeciliği olduğuna vurgu yaparak İnegöl’ün de 20 yıldır bu düsturla yönetildiğini ifade eden Başkan Taban, “Hikmet Şahin Başkanımızla başlayan eser ve hizmet belediyeciliği anlayışı Alinur Aktaş Başkanımızla devam etti. İçerisinde bulunduğumuz dönemde de şehrimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Yeni dönem için de planlarımız, hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Türkiye Yüzyılının şehirlerinin inşa edildiği dönemde, temellerini attığımız geleceğin İnegöl’ünün inşasını sürdürmek için bu yola çıktık. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Sizlere sunduğumuz beyanlarımız da İnegöl’ün ihtiyaçları. Bugüne kadar sanayiden tarıma, turizmden kültür sanata her alanda hizmet ürettik” dedi.

KALKINMA KIRSALDAN BAŞLIYOR

AK Parti’nin yeni dönem seçim beyannamesinde yer alan başlıkların özellikle kırsal bölgeler için bir dönüm noktası olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, yeşil ekonomi ve yeşil kalkınma öncelikleri olduğunu belirterek, "Yerel ve kırsal kalkınma temel taşımız. Kendine yetebilen şehirler arasında İnegöl hem sanayisi hem bereketli topraklarıyla sadece kendine değil, pek çok şehre yetebilecek bir değer. Bunu geliştirip değerlerimize değer katacağız. Enerjisini doğadan alan şehirler, yine AK Partimizin yeni döneme dair beyanlarında yer alan önemli bir başlık. Bu enerjiyle İnegöl’ü çok güzel günler bekliyor” dedi.

İnegöl’de Türkiye Yüzyılının inşasının en önemli gücümüz olan kırsal mahallelerden başladığını ve devam edeceğini dile getiren Başkan Taban, "Daha güçlü bir tarım şehri hayaliyle İnegöl Tarım Modelini oluşturarak bu noktada çalışmalar yaptık. Üreten Çiftçiler Kooperatifini kurduk, şehrimize Soğuk Hava Deposu kazandırdık, Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisini hayata geçirdik, Ücretsiz Toprak Analizi uygulamasını başlattık, Tarımda İnsansız Hava Araçlarıyla zirai ilaçlama (ZİHA) dönemini başlattık, yeni ürün ekilişleri desteği verdik, taş toplama aracı ve Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu alarak üreticilerimizin hizmetine sunduk, Küçükbaş Hayvancılık Festivalleri düzenledik, ücretsiz fide destekleri verdik, Ceviz Soyma Makinesi, Arı kovanı dağıtımları, Sulama Göletleri yapımına destek, Kestane Eğitim Bahçesi uygulaması, Tarım Kitaphaneleri, Çiftçi eğitim seminerleri, Tarım fuarı gezileri ve daha pek çok çalışmayı ortaya koyduk. Şimdi daha iyilerini yapma zamanı. İnşallah gelecek 5 yılda çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.