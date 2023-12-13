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Bursa'da İnegöl Belediyesi, kış mevsimine rağmen kar yağışı olmadığı sürece kırsal mahallelerde hizmet seferberliğini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bir yandan merkezde hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, bir yandan da kırsal mahallelere merkezin konforunu getiren çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsimine rağmen kırsalda kar düşene kadar çalışmaları sürdürecek şekilde planlamalar yapılırken, özellikle yol kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı köylerde yol kaplamalarına hız verilirken, bu kapsamda geçtiğimiz hafta Karahasanlar Mahallesinde çalışan ekipler bu hafta Sülüklügöl Mahallesine geçti. Burada yapılacak çalışmanın ardından da Babaoğlu Mahallesine geçileceği ifade edildi. İnegöl Belediyesi, bu mahallelerle birlikte 1 yılda 22 kırsal mahallede yolları parke taşla kaplamış olacak.

Son olarak Sülüklügöl Mahallesinde 4 sokakta 4 bin m2 parke taş uygulaması için çalışma başlatan ekipler, daha sonra Babaoğlu Mahallesinde 1000 m2 parke taş uygulaması gerçekleştirecek. Sülüklügöl’de devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.