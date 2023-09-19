Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar 20 Eylül Çarşamba günü, eğitimler ise 7 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Kış Spor Okulları 7 branşta düzenlenecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okulları için geri sayım başladı.

Bu yıl 7 ayrı branşta yapılacak kış spor okulları için kayıtlar 20 Eylül Çarşamba (yarın) itibariyle alınmaya başlayacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yapılacak kış spor okulu eğitimleri için başvurular Belediye Spor Salonunda alınacak.

Bu yıl; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış, masa tenisi ve satranç branşlarında yapılacak kış spor okullarında her ay yeni kayıtlar alınmaya devam edecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda satranç hariç 6 branşta eğitimler verilecek. Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde ise voleybol, basketbol, jimnastik ve masa tenisi eğitimleri verilecek. Satranç eğitimleri ise İlçe Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl 7 ayrı branşta gerçekleşecek kış spor okullarının voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve satranç branşlarında yapılacağını belirterek, "Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yunus Emre Spor Kompleksinde kış spor okulu eğitimlerimiz olacak. Satranç eğitimleri ise İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılacak” dedi.

Kayıtlar ve kurs ücretlerine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, “Kış spor okullarına kayıt için vatandaşlarımız Kültürpark içinde bulunan spor salonumuza başvurabilir veya 0 224 713 90 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurs ücretleriyle ilgili de bu yıl tüm branşlarımız aylık 200 TL olarak belirlendi. Burada amacımız sporu tabana yayıp her bireyin, her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak. Bu noktada kış sezonu boyunca yapılacak eğitim dönemlerinde hedefimiz en fazla öğrenciye ulaşabilmek” diye konuştu.