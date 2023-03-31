Bursa'da İnegöl Belediyesi, 22 Mart-02 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında örnek bir kampanya gerçekleştirdi. Sıfır Atık Kitaplığı için 421 adet kitap toplandı. En fazla kitap getiren 3 kişi ise ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 22 Mart-02 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası için özel bir kampanya düzenledi. “Ben Okudum Sen De Oku” sloganıyla eski kitapların yeni okuyucularla buluşmasını amaçlayan kampanya ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Kitaplığı oluşturulması planlanırken, farkındalık etkinliği kapsamında 3 günde 421 kitap bağışı geldi.

Bir yarışma formatında düzenlenen kampanyada en fazla kitap bağışlayan kişiye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL olmak üzere toplamda 2250 TL kırtasiye hediye çeki verildi.

Kampanyada 61 adet kitap bağışlayan Sevil Erdem 1’inci olurken, 42 adet kitap bağışlayan Emre Yaşar 2’nci oldu. 29 adet kitap bağışlayan Ceyda Eryılmaz ise 3’üncü oldu. Dereceye giren vatandaşlar için bugün encümen salonunda ödül töreni düzenlendi.

FARKINDALIKLAR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Ödüllerin takdimi öncesi bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün kütüphaneler haftası vesilesiyle başlattığımız kitap toplama kampanyasının ödül töreni için bir aradayız. Özellikle belirli gün ve haftalar özelinde dikkat çekmek istiyoruz, farkındalıklar oluşturmak istiyoruz. Burada da 22 Mart-02 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Kütüphaneler Haftası kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün organizasyonuyla örnek bir kampanya başlatmış olduk. Ben Okudum Sen De Oku sloganıyla daha önce okunmuş kitapların yeni okuyucularla buluşmasını sağlayacak Sıfır Atık Kitaplığı oluşturmak üzere yola çıkmış olduk. Bu kampanya ile vatandaşlarımızın evinde bulunan, daha önce okudukları ve raflarında bulunan kitapları bir dönüşüme sokarak yeni okurlara onları ulaştırmayı hedefledik” diye konuştu.

Toplamda 421 adet kitap bağışı ile katkı ve destek veren vatandaşlara teşekkür edilen açıklama sonrası dereceye giren kitap bağışçılarına hediye çekleri takdim edildi.