Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel belediye, okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilere hem karne hediyesi olacak, hem de ellerindeki eski kitapları değerlendirebilecekleri bir kampanya başlattı. Kullanılmış ve geri dönüştürülebilecek tüm kitapları kapsayan kampanya ile en fazla kitap getiren 20 kişi bisiklet kazanacak.BURSA (İGFA) - İnegöl’de bu yaz, İnegöl Belediyesi’nin “Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor” kampanyası ile daha eğlenceli geçecek.

2022-23 eğitim öğretim yılının bitimine sayılı günler kalırken, İnegöl Belediyesi öğrencilere hem karne hediyesi olacak hem de eski kitapların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak bir kampanya başlattı.

Kullanılmış ve geri dönüştürülebilecek tüm kitapları kapsayan kampanya ile en fazla kitap getiren 20 kişi, yaşına uygun bir bisikletin sahibi olacak.

İNEGÖL ON BİNLERCE AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİ

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak çevre ve temizlik ile geri dönüşüme ayı bir önem verdiklerini hatırlattı.

Özellikle geri dönüşümün gelecek nesiller adına önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak ‘Kitaplar Bisiklete Dönüşüyor’ dedik ve 20 kişinin bisiklet kazanacağı bir kampanyanın startını verdik. Bu kampanyada öğrencilerimiz ellerindeki tüm eski kitapları bizlere getirebilirler. Okul kitapları, test kitapları, ansiklopedi, dergi vb. tüm geri dönüştürülebilen kitaplar kabul edilecek. Burada amaç kullanılmış olan kitapları atık kağıt formunda yeniden geri dönüştürebilmek. En fazla kullanılmış atık kitap getiren 20 kişiye de yaşına uygun şekilde bisiklet hediye edeceğiz. Dolayısıyla bilginin kaynağı kitaplar, yazın eğlencenin de kaynağı haline gelmiş olacak” diye konuştu.

SON BAŞVURU 16 HAZİRAN

Kampanyanın son başvuru tarihinin 16 Haziran 2023 Cuma olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Elinde kitapları bulunan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. 16 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar merkez belediye binamızda Çözüm Merkezine kitaplarınızı getirebilirsiniz. Aynı zamanda 20 kg ve üzeri kitaplar için de 153 Çözüm Merkezimizi aramanız durumunda ekiplerimiz adreslerden alabilecekler” dedi.