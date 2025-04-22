23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında geleneksel hale gelen temsili makam devri töreni, İnegöl’de de coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başkanlık makamını Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aynur Fırathan’a devretti.BURSA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105. Yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla devam ediyor. 23 Nisanların geleneği haline gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni kapsamında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da makamını bir süreliğine Fatih İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Aynur Fırathan'a bıraktı.

''BİZ ÇOCUKLARA DUYULAN GÜVENİ GÖRMEK GURURLANDIRIYOR'' Temsili olarak Belediye Başkanlığı görevini üstlenen küçük başkan Aynur Fırathan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fırathan,"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ediyorum. Tüm belediye çalışanlarımıza, Başkanımıza, öğretmen ve müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Bu görevi geçici olarak üstlenmiş olsam da, ülkemizin geleceği olan biz çocuklara duyulan güveni görmek hem gururlandırıyor hem de büyük bir sorumluluk duygusu yüklüyor." dedi.

ENCÜMEN TOPLANTISINA KATILDI Temsili görevini ciddiyetle sürdüren küçük başkan Aynur Fırathan, belediyede düzenlenen encümen toplantısına da katıldı. Toplantıda, daire müdürleri ve Başkan Alper Taban tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Alper Taban çocuklar için yapılan spor faaliyetlerinin, parkların, kitaphane çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Özellikle kitaphanelerin her mahalleye yayılması projesini ileten Başkan Alper Taban, küçük başkan Aynur’dan tam destek aldı.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİNE TÜM İLÇE HALKI DAVET EDİLDİ Küçük Başkan Aynur Fırathan, Başkan Alper Taban’a 23 Nisan’da yapılacak etkinlikleri sordu. Başkan Taban da programla ilgili bilgi vererek, tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti. 23 Nisan Çarşamba günü sabah saat 09.00’da Heykel Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başlayacak kutlamalar, saat 10.00’da Amfi Tiyatro’daki resmi programla devam edecek. Saat 13.00 ile 19.00 arasında ise Heykel Meydanı arkasında bulunan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde çocuk şenliği düzenlenecek.