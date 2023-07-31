Bursa'da İnegöl Belediyesi, Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında THM Gençlik Korosu ile Türk Halk Müziğinin güçlü sesi TRT sanatçısı Selcan Kökçen Şahin’i İnegöllülerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin yaz ayları için hazırladığı kültür sanat programları tüm hızıyla sürüyor.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun muhteşem gala gecesiyle başlayan, ardından; Safa Zakir, Şükrü Turan ve THM yetişkin korosu ile Tuğba Ger konserleriyle devam eden “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı da çocuklara yönelik Abdullah Beyaztaş ve Mithat kukla ile sirk gösterisi yapılmıştı.

6 özel gecenin yer aldığı programlar kapsamında hafta sonu da THM Gençlik Korosu ile TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı, kendine has mükemmel yorumları ile bilinen halk müziğinin güçlü sesi Selcan Kökçen Şahin İnegöllülerle buluştu. Amfi Tiyatro’da yıldızların altında gerçekleşen konserde, genci yaşlısı her yaştan vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

THM GENÇLİK KOROSU TAM NOT ALDI

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümü, İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosunun sunumlarıyla başladı. Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki koro, solo ve koro eserlerle yeteneklerini sergiledi. Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşların da enerjisi ile unutulmaz bir atmosfer yaşandı. THM Gençlik Korosu, dinleyenlerden tam not aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı, halk müziğinin güçlü sesi Selcan Kökçen Şahin sahneye çıktı. Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle adeta kulakların pasını silen sanatçı, seslendirdiği eserlerle kendini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, gecenin anısına sanatçıya hediye takdim etti.