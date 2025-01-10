Bursa İnegöl Belediyesi, ücretsiz kültür sanat etkinliklerinde online bilet dönemine geçiyor. İnegöl Belediyesi’nin tüm etkinliklerinde vatandaşlar ücretsiz biletlerini www.biletinial.com üzerinden alacaklar.BURSA (İGFA) - Şehrin kültür sanat hayatına yön veren etkinliklerle ilçe halkını kültür sanatla buluşturan İnegöl Belediyesi, etkinliklerde online bilet uygulamasına geçiyor. Daha önce program öncesi salon girişinde elden bilet dağıtımı yapılırken, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına biletinial uygulamasıyla iş birliği yapıldı.,

13 OCAK’TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü itibariyle tüm kültür ve sanat etkinliklerinde ücretsiz biletler online olarak alınmaya başlanacak. Ücretsiz biletleri vatandaşlar programlardan önce belirlenen zaman diliminde www.biletinial.com sitesi üzerinden alabilecek.