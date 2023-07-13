Bursa'da İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolunun batısında kalan Küme Evler bölgesinde toplamda 6,5 km’lik 5 ayrı hatta sathi kaplama çalışması başlattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolunun batısında kalan Küme Evler bölgesinde 6,5 km’lik yolda sathi kaplama çalışması başlattı.

Ahmet Türkel Çevre Yoluna paralel olarak uzanan 5 ayrı bölgeyi kapsayan çalışmanın ilk etabı, İsaören Mezarlığından çevre yoluna uzanan yolu kapsıyor. Burada 2650 metre uzunluk ve 6 metre genişliğe sahip yolda çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışma sırasında açıklama yapan Başkan Taban, “Küme evler bölgesinde bir kaplama çalışması başlattık. 5 ayrı bölgeyi kapsayan bu çalışmanın ilk etabı olarak İsaören Mezarlığından Ahmet Türkel Çevre Yoluna uzanan yolda kaplama çalışması yapılıyor. İsaören mezarlığının da yoğun kullanımını göz önünde bulundurarak sadece bu bölgede İsaören’e kadar planlama yapıldı. Çalışmanın tamamı 6,5 km’lik alanı kapsıyor. Bu çalışmanın ilk etabı diyebileceğimiz 2650 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğe sahip ilk bölgenin kaplaması hafta sonuna kadar tamamlanacak. 6,5 km’lik çalışmanın tamamını da 10 günde tamamlayarak bu bölgedeki yol sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza ve ilçe halkımıza yapılan çalışmanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.