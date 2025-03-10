Bursa İnegöl Belediyesi, Ramazan Ayı Mahalle Şenlikleri kapsamında Kurşunlu ve Tahtaköprü Mahallelerine misafir oldu. İftar sonrası Karagöz Gölge Oyunu ile eski ramazan eğlenceleri yeniden hayat buldu.BURSA (İGFA) - Ramazan ayında teravih programlarıyla yetişkinlere yönelik organizasyonlar yapan İnegöl Belediyesi, çocukları da unutmadı. Ramazan süresince her hafta sonu farklı mahallelerde yapılacak olan Mahalle Şenlikleri kapsamında, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Karagöz Gölge Oyunu ile bu hafta Kurşunlu ve Tahtaköprü Mahallelerine konuk oldu.

KURŞUNLU’DA ÇOCUĞU, GENCİ, YETİŞKİNİ KARAGÖZ GÖSTERİSİNE AKIN ETTİ

8 Mart Cumartesi günü iftar sonrası 20.00’da Kurşunlu Mahallesinde bulunan konferans salonunda Ramazan Mahalle Şenlikleri kapsamında Karagöz Gölge Oyunu sahnelendi. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin sunduğu gösteride Hayali Volkan Derman ile Yardak Ercan Arslantaş’ın sunumuyla mahalle çocukları keyifli bir akşam yaşadı. Çocukların yanı sıra gençler ve yetişkinlerin de ilgi gösterdiği programda, salon dolup taştı. Karagöz’ün maceralarını anlatan gösteride çocuklara çevre ve temizlik bilinci kazandırma adına yönlendirmeler yapıldı. 1 saati aşkın süren oyun sonunda İnegöl Belediyesi tarafından Kurşunlu Mahallesinin çocuklarına balon ve şeker ikramı da yapıldı.

TAHTAKÖPRÜ’DE EĞLENCELİ GÖSTERİ

09 Mart Pazar akşamı ise aynı gösteri Tahtaköprü Mahallesinde sahnelendi. Yine iftar sonrası Tahtaköprü Düğün Salonunda kurulan Karagöz gölge oyunu sahnesine, mahallenin çocukları yoğun ilgi gösterdi. Karagöz ile Hacivat’ın maceralarını ilgiyle ve kahkahalarla izleyen çocuklar, unutulmaz bir gece yaşadı. Gösteri sonunda müzikler eşliğinde dans ederek eğlenen miniklere çıkışta şeker ve balon dağıtıldı.

RAMAZAN MAHALLE ŞENLİKLERİ DEVAM EDECEK

İnegöl Belediyesi’nin ramazan mahalle şenliği etkinlikleri hafta sonları devam edecek. 15 Mart Cumartesi günü 13.00 ile 15.00 arasında Cerrah Mahallesi Cerrah İlkokulu Spor Salonunda, 16 Mart Pazar günü 13.00-15.00 saatleri arasında Yeniceköy Mahallesi Kapalı Spor Salonunda, 22 Mart Cumartesi günü ise 13.00-15.00 saatleri arasında Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda çeşitli etkinlikler, eğlenceler ve gösteriler çocuklarla buluşacak.