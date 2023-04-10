11 Ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi, iftar öncesi kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinliklerle mahallelere konuk olmaya devam ediyor. Maskotlar, oyunlar ve yarışmalarla eğlenceli anların yaşadığı Mahalle Şenlikleri geçtiğimiz hafta sonu Akhisar ve Kurşunlu Mahallelerine konuk oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında düzenlediği Mahalle Şenlikleri ile eski ramazanları yeniden yaşatıyor.

Hafta sonları Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere farklı maskotların yer aldığı, eski ramazan eğlenceleri ve yarışmaların yapıldığı Mahale Şenlikleri ile çocuklar ramazan ayının eğlenceleriyle kucaklaşıyor.

İnegöl Belediyesi’nin maskot ve hediyelerle donatılan Kültür Sanat Otobüsü ile ramazan coşkusu tüm şehri sarıyor. Ramazan boyunca hafta sonları yapılacak etkinliklerin ilk haftasında Yeniceköy ve Cerrah Mahallelerine konuk olan İnegöl Belediyesi, daha sonra Baykoca Mahallesi ve Tahtaköprü’deydi. Geçtiğimiz hafta ise Cumartesi günü Akhisar Mahallesi Atatürk Caddesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Düzenlenen çuval yarışması, sandalye kapmaca yarışmaları ile heyecan doruğa ulaştı. Yetişkinlerin de keyifle izlediği etkinliklerde, çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Alanda aynı zamanda pamuk helva ve balon dağıtımları da yapıldı.

Sabit bir alandan ziyade şenlik havasını tüm İnegöl’ü saracak şekilde yapmayı planlayan İnegöl Belediyesi, Pazar günü de Kurşunlu Mahallesine konuk oldu. Ramazan Mahalle Şenliklileri eğlencesine çocukların ve yetişkinlerin ilgisi yoğun oldu. Zaman zaman ebeveynler de yarışmalara dahil oldu. Yarışmalarda kazanan çocuklar hediyeleri kaparken, maskotlar ise eğlenceli anlar yaşatmaya devam etti.

FİNAL HUZUR VE ALANYURT’TA YAPILACAK

Ramazan Mahalle Şenlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi’nin hazırladığı programların finali bu hafta sonu Cumartesi günü Huzur Mahallesi, Pazar günü ise Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek.