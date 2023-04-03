11 Ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi, iftar öncesi kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinliklerle mahallelere konuk olmaya devam ediyor. Maskotlar, oyunlar ve yarışmalarla eğlenceli anların yaşadığı Mahalle Şenlikleri ile hem çocuklar hem yetişkinler keyifli anlar yaşıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında düzenlediği Mahalle Şenlikleri ile eski ramazanları yeniden yaşatıyor.

Hafta sonları Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere farklı maskotların yer aldığı, eski ramazan eğlenceleri ve yarışmaların yapıldığı Mahale Şenlikleri ile çocuklar ramazan ayının eğlenceleriyle kucaklaşıyor.

Ramazan boyunca hafta sonları yapılacak etkinliklerin ilk haftasında Yeniceköy ve Cerrah Mahallelerine konuk olan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu ise Baykoca Mahallesi ve Tahtaköprü’deydi. Cumartesi günü TOKİ merkez parkta düzenlenen etkinliklerde çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, düzenlenen çuval yarışması, sandalye kapmaca yarışmaları ile heyecan doruğa ulaştı.

Yetişkinlerin de keyifle izlediği etkinliklerde, çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Alanda aynı zamanda pamuk helva ve balon dağıtımları da yapıldı.

Sabit bir alandan ziyade şenlik havasını tüm İnegöl’ü saracak şekilde yapmayı planlayan İnegöl Belediyesi, Pazar günü de Tahtaköprü Mahallesindeydi.

Yağış dolayısıyla kapalı alanda yapılan Ramazan Mahalle Şenliklileri eğlencesine çocukların ve yetişkinlerin ilgisi yoğun oldu.

Ramazan Mahalle Şenlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden güzel etkinlikler ile farklı farklı mahallelere konuk olmaya devam edecek.