Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilk kez 2013 yılında deneme ekimleriyle başlayan mavi yemiş (yaban mersini) serüveni 10 yılda ciddi bir gelişim kaydetti. Bu yıl 60 ton rekolte hedeflenirken, İnegöl'den 5 ülkeye ihracatı gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Sanayi şehri özelliğinin yanında tarımsal değerleri ve bereketli topraklarıyla da adından söz ettiren İnegöl’de mavi yemiş hasadı başladı.

Son yıllarda Türkiye'de de yurt dışında da talebin oldukça arttığı mavi yemiş İnegöl’ün tarımsal marka değerleri arasında yerini alırken, yaban mersini olarak da bilinen meyvede ihracatın başlaması üreticiyi sevindirdi.

İnegöl'de ilk kez 2013 yılında önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı mavi yemiş serüveni, her geçen yıl yeni tarlaların oluşmasıyla katlanarak gelişti.

10 yılda gelinen noktada İnegöl genelinde mavi yemiş tarlaları yaklaşık 1000 dekara ulaştı. Tuzla Mahallesinde ise Türkiye’nin tek parça halinde en büyük mavi yemiş bahçesi bulunuyor.

HEDEF 60 TON

Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan mavi yemiş için bu yıl hedef 60 ton rekolte. Geçtiğimiz yıl 30 ton ürün alan üreticiler, Temmuz ayıyla birlikte hasada başladı.

Ağustos ayı sonunda tamamlanacak hasat tüm hızıyla sürerken, Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper beraberindeki heyetle Taban Tuzla Mahallesindeki mavi yemiş tarlalarına giderek hasada katıldı.

Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük mavi yemiş tarlasında hasat yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Artık İnegöl’ün yeni bir markası var; İnegöl mavi yemişi. Yaban mersini olarak da ifade ediliyor. Burada en başından bugüne yaban mersini fidanları toprakla buluştu ve her geçen gün sayılarının arttığını, aynı şekilde rekoltenin de arttığını görüyoruz. Bu yıl İnegöl genelinde bin dekarlık ekili alana ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu yıl için hedefimiz de 60 ton dolayında rekolte” diye konuştu.

MAVİ YEMİŞTE İHRACAT BAŞLADI

Mavi yemişin anlatmakla bitmeyen özellikleri olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Özellikle antioksidan özelliği günümüzde bana göre en önemli tarafı. Pek çok hastalığa şifa olduğu ifade ediliyor. Yurt dışından da bu bölgemize yabancı heyetler, alım heyetleri gelerek buradan ürün alımları gerçekleştiriyorlar. Bulunduğumuz tarlada da bugün Dubaili bir heyetle ihracat anlaşması yapıldı. Burayı daha da geliştirip depolama alanları gibi eksikleri de girerek, ekiliş alanındaki ihtiyaçları gidererek daha fazla verim alınacak hale gelmek istiyoruz. Üreticilerimize hasat dönemi hayırlı bereketli olsun” dedi.

Öte yandan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da Tuzla Mahallesinde yaban mersini hasadı için bulunduklarını kaydederek; yaban mersinin özellikle bölgede alternatif bir tarım ürünü olması anlamında İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi'nin yaptıkları çalışmalar, çiftçilerimize verdikleri desteklerle başlayan üretim bugün kayda değer bir seviyeye ulaştığını söyledi. Kaymakam Arslan, hasat mevsiminin de bereketli olmasını diledi.