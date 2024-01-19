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İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşi'nde eğitim alan minik öğrencilere karnelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşinde karne heyecanı yaşandı. 3 sınıf ve 31 öğrencinin eğitim gördüğü Beşinci Mevsim Kreşinde düzenlenen karne töreninde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban minik öğrencilere karnelerini takdim ederek ilk karne heyecanlarına ortak oldu.

Öğrenciler ve velilerin katıldığı törende Belediye Başkanı Alper Taban da miniklerin karne heyecanına ortak oldu.

Eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle yarıyıl tatiline girildiğini söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Burada da sıcak bir ev sıcaklığı oluştuğunu ve memnuniyeti görebiliyoruz. Çocuklarımızı da ziyaret ettim dönem içerisinde. Ben çalışma arkadaşlarımıza yıl boyunca verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Siz değerli velilerimize de çocuklarınızı güvenip bizlere emanet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler her bir çocuğumuza kendi evladımız gibi yaklaşarak eğitimlerini almaları noktasında gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin hayata iyi hazırlanması hususunda anne babalarımız gibi bizler de çaba harcıyoruz. Bugün de evlatlarımız karne alıyorlar. Heyecanlılar. Bizler de bu heyecana ortak olmak istedik. Önemli olan burada verilen karnelerden ziyade çocukların hayata hazır olması. Ben çocuklarımızı da kutluyorum ve iyi tatiller diliyorum” dedi.

Konuşma sonrası minik öğrencilerin karnelerini Başkan Alper Taban takdim etti.