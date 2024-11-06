Bu yıl 8’incisi düzenlenecek İnegöl Belediyesi Kitap Günleri için geri sayım başladı. 23 Kasım-01 Aralık tarihlerinde yapılacak Kitap Fuarı öncesinde okullarda öğrencilere duyuru ve tanıtım yapılması, kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla almaları adına teşvik etmek ve tasarruf duygusunu artırmak adına 26 bin adet kumbara dağıtımı gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri 23 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında MODEF fuar alanında gerçekleşecek. Organizasyon kapsamında; söyleşiler, konferanslar, imza günleri, 1 milyonu aşkın kitap, seçkin yayınevleri ve birbirinden kıymetli yazarlar İnegöllülerle buluşacak. Kitap Günleri öncesi yapılacak etkinliğin tüm okullarda öğrencilere duyurulması, tanıtılması ve aynı zamanda çocuklarda tasarruf duygusunu arttırmak, kitaba olan ilginin artmasını sağlamak, öğrencilerin kitaplarını kendi biriktirdikleri harçlıklarla almasını teşvik etmek amacıyla İnegöl Belediyesi tarafından okullarda ücretsiz kumbara dağıtımı gerçekleştiriliyor.

26 BİN KUMBARA DAĞITILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Günleri fuarı öncesi İnegöl’de bulunan okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere kumbara dağıtımları yapılıyor. Bu kapsamda bu yıl öğrencilere 26 bin adet kumbara hediye edilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin kumbaralarındaki birikimlerini İnegöl Belediyesi Kitap Günleri etkinliğinde binlerce kitap arasından seçtikleri kitaplara dönüştürmesi hedefleniyor. Kumbara dağıtımları kısa süre içerisinde tamamlanarak öğrencilerin etkinliğe kadar birikim yapmaları sağlanacak.