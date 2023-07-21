Bursa'da İnegöl Belediyesi, üniversite sınavına giren öğrenciler için ücretsiz tercih rehberliği hizmeti sağlayacak. 27-31 Temmuz tarihleri arasında 2 noktada oluşturulacak danışmanlık merkezinde, uzman eğitimciler öğrencilere en doğru tercihi yapabilmeleri adına yol gösterecek.BURSA (İGFA) - Hayatın her alanında var olan İnegöl Belediyesi, dönem dönem öğrencilere yönelik etkinlik ve faaliyetler düzenlerken, üniversite adayı öğrencileri de unutmadı.

Zorlu bir sınav maratonunun ardından 27 Temmuz tarihinde başlayacak tercihler için öğrencilerin daha doğru yönlendirilmeleri adına İnegöl Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Merkezi kuracak. İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi ile İnegöl AVM olmak üzere 2 noktada kurulacak merkezlerde, 31 Temmuz’a kadar hizmet verilecek. Öğrenciler 12.00-20.00 saatleri arasında bu merkezlerde uzman eğitimciler nezaretinde en doğru tercihleri yapabilmek için fikir alışverişinde bulunup bilgi alabilecekler.

Belediye Başkanı Alper Taban, 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle iki noktada kurulacak merkezlere ilişkin açıklama yaparak tüm öğrencileri bu alanlardan faydalanmaya davet etti. Başkan Taban, iki ayrı noktada üniversite tercih merkezi kurulacağını kaydederek; “Öğrencilerimizin geleceğini etkileyecek bu kararda en doğru adımı atmaları adına yanlarında olmak istedik. Bu nedenle hem İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezimizde hem de İnegöl AVM’de iki ayrı tercih merkezi kuracağız. Her iki merkezimiz de 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak üzere tercih çadırlarımıza bekliyoruz” dedi.