Bursa'da İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali taşıyan araçların damga ve taşıma belgelerinin kontrolüne yönelik önleme arama kontrolü gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman emvali taşıyan araçları denetledi.

Damga ve taşıma belgelerinin kontrolüne yönelik önleme arama kontrolünde ekipler, seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol etti.

Orman emvali üretimi ve taşınmasında usulsüzlüklerin engellenmesi ve rekabet ortamının sağlanması için yapılan 37 aracın kontrolünde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Söz konusu denetimlerin periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.