İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Ortakçı Cam firmasının çeşitli alanlarda çalışacak 20 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Ortakçı Cam firmasında çalışacak personel alımı için yeni bir iş duyurusu paylaştı.

FARKLI BÖLÜMLERDE İSTİHDAM EDİLECEK 20 KİŞİ ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Ortakçı Cam firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Ortakçı Cam firması, İnegöl’de bulunan fabrikada farklı bölümlerde çalışacak personel alımı yapacak. Aranan genel şartlarda başvuracak kişilerin 18-45 yaş arasında olması gerektiği ifade edildi. Üretim personeli olarak kadın veya erkek 9 personel, sevkiyat görevlisi olarak 2 erkek, kaynakçı 5 erkek, kalite personeli 3 kadın veya erkek ve engelli personel kontenjanında çalışacak 1 erkek personel olmak üzere toplam 20 personel alınacak. Firmada çalışanlara sunulan imkanlar ise; alışveriş kartı, yakacak yardımı, servis, bayram harçlığı ve yemek olarak ifade edildi. Cumartesi Pazar çalışma olmadığı, çalışma saatlerinin ise 08.00-18.00 ile 18.00-04.00 olmak üzere 2 vardiya olduğu belirtildi.”

BAŞVURULAR 16 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ ALINACAK

“Ortakçı Cam firması personel alımı için başvurular 16 Aralık Pazartesi günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”