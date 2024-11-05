Bursa'da İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü yapılacak DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 15 farklı şehirden 450 sporcunun katılımıyla İnegöl’de gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), bu yıl 4’üncü kez DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet takviminde de yer alan ve ülke puanına etki edecek olan yarışlar; 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirilecek.

15 ŞEHİRDEN 450 SPORCU KATILACAK

3 gün boyunca 3 farklı noktada yapılacak yarışmalarda İnegöl ile birlikte; İzmir, Samsun, Balıkesir, Bursa, Manisa, İstanbul, Düzce, Kocaeli, Ankara, Kütahya, Eskişehir, Muğla, Mersin ve Ordu’dan gelecek 40 farklı kulüpten 450 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

8 Kasım Cuma günü startı verilecek olan DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları ilk gün müsabakaları TOKİ bölgesinde yapılacak. İkinci gün yarışları 9 Kasım Cumartesi günü Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesisleri ve bölgedeki ormanlık alanda gerçekleştirilecek. 10 Kasım Pazar günü ise finalde sporcular İnegöl merkezde yarışacak. Yeni Belediye Hizmet Binasının da bulunduğu Kent Meydanı ve Yaşam Alanı çevresinde yapılacak yarışlar sonrası ödül töreni ile DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları sona erecek.