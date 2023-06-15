Bursa'da İnegöl Belediyesi ile İNDAK iş birliğinde şehirdeki tüm kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri ile İNDAK gönüllülerinin katıldığı “Temel İlk Yardım Eğimi” düzenlendi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliğinde tüm ilçe protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyelerimizi ve İNDAK gönüllülerine yönelik “Temel İlk Yardım Eğitimi” gerçekleştirdi.

Bu alanda bir farkındalık oluşturmak adına Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan eğitimde, İnegöl Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Kamil Saçkesen tarafından; temel ilk yardım prensipleri, hayati tehlike durumlarında doğru müdahale yöntemleri, yaralanmalar, kanamalar, kırıklar, yanıklar, bayılma ve kalp krizi gibi acil durumlarla başa çıkma konuları hakkında bilgiler verildi.

Programın açılışında konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün aramızda değerli kurum yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve İNDAK yöneticilerimiz ile gönüllülerimiz var. Biz bugün İnegöl’de protokolümüzle birlikte bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Malumunuz çok yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadık. Burada kendi adımıza da kurumlar adına da çok ciddi çıkarımlar elde ettik” dedi.

İNDAK BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

İNDAK’ın başarılarından da söz eden Başkan Taban, “İNDAK burada ayrı bir başarı hikayesi yazdı. Ben haklarını teslim etmek istiyorum. Bu depremde biz gördük ki binalarımızın sağlam olması kadar bu konuda yetişmiş insan gücüne de ihtiyacımız var. Özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde insan gücünüz kadar varsınız. Bizim de deprem bölgesinde bulunduğumuz alanda İNDAK ekibimiz çadırlarını kurarak hemen faaliyetlerine başladılar. O kadar da profesyonel hareket ettiler ki yapılması gereken bütün detayları orada uyguladılar" dedi.

Konuşma sonrası yaklaşık 2 saat süren Temel İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirildi.