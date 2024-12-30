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İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu ekibinin halk oyunları gösterisiyle renk kattığı konserde, koro ve solo performanslar alkış topladı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Şef Yücel Düzel’e gecenin anısına hediye takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da salonda konseri izleyen vatandaşlar arasında yerini aldı.

Şef Yücel Düzel yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdikleri kahramanlık türküleriyle salondaki vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sarıkamış Özel Konserinde kahramanlık türküleriyle sahne aldı. Allahuekber dağlarında vatanı için mücadele ederken donarak şehadete ulaşan askerlerimiz bu özel gecede yad edildi.

Bursa İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Sarıkamış Özel Konserinde” sahne aldı. Sarıkamış Harekatının 110’uncu yılında koro, kahramanlık türküleriyle şehitlerimizi yad etti. BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Harekatının 110’uncu yılı anısına özel bir program düzenledi.

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