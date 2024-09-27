Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Kariyer Günleri” buluşmalarına konuk oldu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Taban, belediye hizmetleriyle ilgili de bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban, Genç Bakış programları düzenleyerek gençlerin şehre dair beklenti ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Taban, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Kariyer Günleri” buluşmaları kapsamında okul öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen söyleşiye öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı. Hem şehir yönetimi hem projeler hem de gençlerin öneri ve talepleri üzerine samimi bir sohbetin yaşandığı buluşmada, Başkan Taban öğrencilere nasihatlerde de bulundu.

Okul Müdürü Ziyaddin Çifçi’nin açılış konuşmasıyla başlayan programda, Ziyaddin Çiftçi okuldaki öğrencilerin mesleki becerileri elde edinmesini sağlayarak İnegöl eğitimine hizmet sunduklarını söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban sahneye çıktı. İçinde bulunduğumuz döneme dair konuşan Başkan Taban, “Zaferler ayı Ağustos’u geride bıraktık, kurtuluş ayımız Eylül’ün içerisindeyiz. Ben öncelikle bizlere bu vatanı bırakan atalarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

Program öğrencilerin sorularıyla devam etti. Başkan Taban öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlarken, gençler de hem şehir hem yönetimsel anlamda istek ve önerilerini anlatma fırsatı buldular.

Program sonunda ise Okul Müdürü Ziyaddin Çifçi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür ederek öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri hediye etti.